Чеченцам запретили собираться после беспорядков во Франции

Чеченская диаспора 20 июня планировала провести митинг в Париже на площади Бастилии, чтобы «докричаться до французской общественности». Об этом сообщает BFM.TV.

Отмечается, что с помощью мирного митинга чеченцы хотели изложить свою версию битвы в городе Дижоне, где произошли беспорядки с участием выходцев из бывших французских колоний в Северной Африке. Однако к вечеру 18 июня префектура отозвала разрешение на проведение митинга.

После запрета властей собираться на акцию чеченцы начали распространять сообщения с призывом не собираться на площади Бастилии, чтобы не провоцировать полицию.

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О задержаниях чеченцев сообщалось накануне, 18 июня, — французская полиция арестовала членов чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в Дижоне. По некоторым данным, была задержана «полудюжина» выходцев из Чечни, которых вычислили по кадрам видео с беспорядками.

Беспорядки в Дижоне начались после того, как члены чеченской диаспоры решили отомстить за предполагаемое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. В стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

После беспорядков конфликтующие стороны встретились в мечети и договорились о перемирии. Это стало возможным благодаря тому, что магрибская община признала свою вину и принесла извинения.

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