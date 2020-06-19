Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне. Мнением по этому поводу он поделился в своем Telegram-канале.

Материалы по теме «Если надо, мы вернемся» Чеченцы устроили беспорядки во Франции. Почему они не понесли за это наказания?

Чеченский лидер отметил, что внимательно следит за происходящей во Франции ситуацией. Кадыров отметил, что не согласен с оценкой местных СМИ, что в Дижоне произошли межэтнические столкновения. «Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки», — написал Кадыров.

Как отметил глава Чечни, местные наркодилеры жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга, а правосудие не отреагировало должным образом. Кадыров назвал действия чеченцев правильными, подчеркнув, что это не является самоуправством. Он также выразил уверенность, что наркоторговцы надоели и самим жителям Дижона.

«Зло не имеет национальности. Ни в коем случае нельзя противопоставлять людей по национальному признаку. Национальность также не должна стать причиной размолвок и выяснения отношений. Это просто неприемлемо», — подчеркнул он.

Кадыров напомним, что после разгрома террористов в регионе власти начали активно бороться с распространением наркотиков.

Ранее полиция арестовала шестерых членов чеченской диаспоры в Дижоне, причастных к беспорядкам. Они начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего соотечественника местными наркоторговцами. По данным местных СМИ, в стычках пострадали 11 человек. Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции выпустила конфиденциальный документ со сведениями о деятельности чеченцев, проживающих в стране. Их назвали угрозой для местного населения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!