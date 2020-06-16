Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России

Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России. Он также отметил, что люди устали жить под управлением наркодилеров. Его слова приводит Le Figaro.

Согласно информации издания, Албаков заявил, что события в Дижоне не имеют ничего общего с войной банд и не должны становиться правилом. «Но мы почувствовали себя брошенными полицией во время карантина. Всякий раз, когда заключалась очередная торговая сделка, возникали проблемы: нам приходилось постоянно жить под управлением наркодельцов. Чеченцы сумели дать отпор России, и мы не собираемся подчиняться какому-то отребью», — сказал глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы.

За последние недели кавказская «самооборона» наблюдалась и в других городах Франции, отмечает издание. Так, в конце апреля в Труа около полусотни человек вывезли трех чеченцев из центра размещения беженцев, устроив потасовки с африканцами, которых обвиняли в нападении на кавказского ребенка. В мае в Руане десятки людей хотели разобраться с предполагаемыми похитителями молодого человека из их общины.

Французская полиция, которая уже в течение долгого времени наблюдает за межобщинной напряженностью, упоминает о «территориальных войнах», подчеркивая существование кавказских преступных группировок, тогда как представители чеченской общины называют происходящее «войной с дилерами», пишет издание.

Беспорядки в Дижоне начались после того, как члены чеченской диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. Согласно изданию, юный чеченец хотел помочь балканским друзьям (сербам или албанцам, по разным версиям) защититься от предполагаемых торговцев наркотиками из общины выходцев из стран Магриба. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести. Многие из них были вооружены.

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