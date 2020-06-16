Появились подробности беспорядков с азербайджанцами в Дагестане

Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали в Дагестане в результате беспорядков в лагере временного содержания, в которых участвовали граждане Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 июня, со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.

Также были повреждены пять служебных автомобилей. В сообщении говорится, что в полицейских кидали камни. В беспорядках участвовали 400 азербайджанцев.

Как рассказал РИА Новости и. о. главы Дербентского района Фуад Шахиев, азербайджанцы требовали пересечения границы. Он уточнил, что в настоящий момент ситуация урегулирована.

Иностранцы не смогли выехать из России в связи с закрытием границы из-за пандемии коронавируса.

Ранее во вторник стало известно, что во французский город Дижон для предотвращения насилия со стороны чеченской общины были направлены 37 членов спецподразделения полиции, а также 110 сотрудников органов из других регионов. Члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. В стычках пострадали уже 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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