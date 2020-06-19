Французская полиция начала крупную операцию после беспорядков с чеченцами

Сотрудники французской полиции утром в пятницу, 19 июня, приступили к масштабной операции по борьбе с преступностью после беспорядков с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне. Об этом сообщает издание Le Bien Public.

Операция началась в 8:30 утра по местному времени в районе Грезиль в Дижоне и районе Мейл Шенове. К ней привлечены 148 полицейских и жандармов с собаками. По словам регионального префекта Бернарда Шмельца, цель операции — не аресты, а поиск оружия, боеприпасов и наркотиков.

Полиция осматривает подвалы, крыши, хозяйственные постройки, багажники автомобилей. Операция активно освещается приглашенными журналистами, дабы показать, что власти мобилизованы после того, как ранее они подверглись критике за бездействие.

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Позже на пресс-конференции Шмельц отметил, что «местные жители должны знать, что государство их не бросает». При этот он опроверг информацию о том, что чеченцы якобы находятся под протекцией полиции, подчеркнув, что стражи порядка выполнили работу с большой решимостью, не оставаясь «пассивными перед лицом злоупотреблений».

Ранее полиция арестовала шестерых членов чеченской диаспоры в Дижоне, причастных к беспорядкам. Они начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего соотечественника местными наркоторговцами. По данным местных СМИ, в стычках пострадали 11 человек. Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции выпустила конфиденциальный документ со сведениями о деятельности чеченцев, проживающих в стране. Их назвали угрозой для местного населения.

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