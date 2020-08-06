В российском городе мигранты устроили массовую драку со стрельбой из-за женщины

В Красноярске мигранты устроили массовую драку со стрельбой возле рынка «Южный-2». Об этом сообщило издание «Блокнот», которое опубликовало видеозапись с места событий.

Инцидент произошел 5 августа. На записи видно несколько бегущих в неизвестном направлении мужчин, на фоне слышны звуки полицейских сирен и стрельбы. На следующих кадрах заметно, что возле рынка стоят несколько полицейских автомобилей.

В управлении МВД по Красноярскому краю «Блокноту» сообщили, что, по предварительным данным, конфликт произошел между торговцами из таджикской диаспоры, причиной стала ревность к женщине. Как пишет Telegram-канал Readovka, мигранта, который приревновал женщину, решили поддержать его друзья и родственники. Более десяти участников потасовки доставили в полицию, допросили и отпустили, пострадавших нет.

В МВД утверждали, что стрельбы не было, однако на записи слышны звуки выстрелов. В полиции также не называют произошедшее дракой, так как участники конфликта не признают, что дрались. 6 августа ведомство начало проверку на рынке, в ней также примут участие сотрудники регионального управления Федеральной миграционной службы (ФНС) — они выяснят, соблюдают ли продавцы паспортный режим.

Утром 6 августа на рынок приехала съемочная группа телекомпании «Енисей». Корреспондентка рассказала, что большинство торговцев отрицают конфликт, однако некоторые подтвердили, что была потасовка. Один из работников заявил, что «два молодых пацана друг с другом поссорились, и все». Администрация рынка проверила записи видеокамер и сообщила, что драка все же была. Видеоролики передали полицейским.