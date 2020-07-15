Массовая драка строителей в Москве попала на видео

Рабочие на строительной площадке устроили массовую драку на юге Москвы. Снятое очевидцем видео из окна дома опубликовал канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Балаклавском проспекте в районе метро «Чертановская». На кадрах видно, как несколько десятков человек сначала бегут по тротуару толпой, а затем расходятся в разные стороны. Что именно происходит, понять сложно.

По информации издания, участники конфликта использовали в драке кирпичи со стройки. Позже на место инцидента прибыл ОМОН. О причинах произошедшего и пострадавших не сообщается. Полиция проводит проверку.

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