Обернувшаяся убийством российского бойца ММА драка попала на видео

Драка, обернувшаяся убийством российского бойца смешанного стиля (MMA) Алана Хадзиева, попала на видео. Ролик доступен на сайте «Вести.ру».

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один мужчина нападает на другого с ножом и наносит несколько ударов. Остальные посетители заведения пытаются разнять драку. Она перерастает в массовую потасовку.

Подробности драки появились 23 марта. Уточнялось, что в ходе вечера неизвестный ножом ранил двоих человек, в том числе и Хадзиева. Спортсмен скончался в реанимационном отделении Моздокской больницы. После происшествия брат бойца нанес убийце ножевые ранения, от которых тот умер в больнице.

Хадзиев — двукратный чемпион Международной федерации полноконтактного рукопашного боя (IF FCF). Также он является победителем Международного Кубка Содружества.