Появились подробности убийства российского бойца-чемпиона MMA в драке

Появились подробности убийства российского бойца смешанного стиля (MMA) Алана Хадзиева в драке. Их приводит издание «Основа».

По информации источника, драка, приведшая к смерти спортсмена, произошла в ночь на 23 марта. Неизвестный в ходе потасовки ножом ранил двоих человек. В результате Хадзиев скончался в реанимационном отделении Моздокской больницы. После происшествия брат бойца нанес убийце ножевые ранения, от которых тот умер в больнице.

Отмечается, что Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту убийства. Делом брата Хадзиева, являющегося военнослужащим, займется военно-следственный отдел по Владикавказскому гарнизону.

О смерти Хадзиева стало известно ранее 23 марта. Сообщалось, что спортсмен разнимал драку и получил смертельное ранение. Вместе с ним погиб еще один мужчина.

Хадзиев — двукратный чемпион Международной федерации полноконтактного рукопашного боя (IF FCF). Также он является победителем Международного Кубка Содружества.