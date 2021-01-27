16-летнего футболиста убили в уличной драке

Ирландский футболист Джош Данн погиб в уличной драке в Дублине. Об этом сообщает The Irish Sun.

16-летнего спортсмена убили в уличной драке, завязавшейся, со слов свидетелей, между двумя компаниями. Данн скончался от ранений в больнице. Местная полиция возбудило дело об убийстве.

Данн играл за команду академии ирландского «Богемиана». Клуб выступил с заявлением по поводу произошедшего в своем Twitter.

Ранее 27 января стало известно об убийстве российского футболиста Егора Дробыша. 21-летний спортсмен вместе с другом шел из пивного магазина, когда на них напал злоумышленник. Полузащитник умер на месте от удара ножом в сердце.

В мае 2020 года игрока «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне. 19-летний футболист скончался от колотых ран на месте.