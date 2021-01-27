Убит 21-летний российский футболист

В Омске убили 21-летнего российского футболиста Егора Дробыша. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

По информации источника, Дробыш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другом шел из пивного магазина. На улице на мужчин напали неизвестные с ножом. Полузащитник умер от удара ножом в сердце на месте, его 22-летний друг находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция занялась поисками злоумышленников.

Дробыш — воспитанник омского «Иртыша». Он выступал на позиции опорного полузащитника. Футболист дебютировал в основной команде в 2019 году и провел за клуб три матча.

В мае 2020 года футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне. 19-летний спортсмен скончался от колотых ран на месте.