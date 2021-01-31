Задержан подозреваемый в убийстве 21-летнего российского футболиста

Сотрудники полиции и следователи СК установили личности двух подозреваемых в убийстве 21-летнего российского футболиста Егора Дробыша в Омске. Об этом сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области.

«В кратчайшие сроки личности были установлены. Тридцатого января при силовой поддержке СОБРа Управления Росгвардии по Омской области один из них — 33-летний омич — задержан по месту жительства в Советском округе, второй — мужчина 30 лет — в квартире его знакомых на проспекте Космическом», — уточнили в пресс-службе УМВД.

Подозреваемых задержали благодаря записям камер видеонаблюдения и опросу жителей близлежащих домов.

«Задержанные пояснили, что ночью 27 января на улице заметили двоих парней, возвращавшихся домой из магазина. Один из нападавших ударил 22-летнего потерпевшего в спину. В ходе потасовки молодым людям были нанесены ножевые ранения», —добавили в ведомстве.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, следователи подготовили ходатайство о заключении их под стражу.

27 января стало известно об убийстве российского футболиста Егора Дробыша. 21-летний спортсмен вместе с другом шел из пивного магазина, когда на них напал злоумышленник. Полузащитник умер на месте от удара ножом в сердце.

Дробыш — воспитанник омского «Иртыша». Он выступал на позиции опорного полузащитника. Футболист дебютировал в основной команде в 2019 году и провел за клуб три матча.