Появились подробности убийства 21-летнего российского футболиста Егора Дробыша в Омске. Их приводит «Новый Омск».

По информации источника, убийство произошло 27 января в 2:20 по местному времени. Неизвестный мужчина нанес ножевые ранения Дробышу и его 22-летнему другу, после чего скрылся. Пострадавший приятель футболиста был прооперирован. Его отключили от аппарата ИВЛ, он вновь может самостоятельно дышать. Пока он не в состоянии дать показания. КП сообщает, что расследованием убийства занялись одновременно Следственный комитет и уголовный розыск Омской области.

Об убийстве футболиста стало известно ранее 27 января. Дробыш вместе с другом шел из пивного магазина, когда на них с ножом напал злоумышленник. Полузащитник умер на месте от удара ножом в сердце.

Дробыш — воспитанник омского «Иртыша». Он выступал на позиции опорного полузащитника. Футболист дебютировал в основной команде в 2019 году и провел за клуб три матча.