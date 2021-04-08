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Политика-сторонника мигрантов ограбили и избили мигранты

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Бернар Тапи
Бернар Тапи
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Французский миллионер и бывший политик, известный сторонник притока мигрантов в страну Бернар Тапи оказался жертвой преступников африканского происхождения: мигранты или потомки мигрантов проникли в его дом, избили его и жену и совершили ограбление. Об этом сообщает Sud Radio у себя в Twitter.

78-летнего Тапи и его пожилую супругу связали и избивали, требуя рассказать, где в доме спрятаны их сбережения и ценные вещи. В процессе политик, по его собственным словам, возмутился: «Почему вы это делаете? Я всегда боролся с расизмом, боролся за таких, как вы». В ответ грабители рассмеялись, обругали его и заявили, что «эти времена уже закончились».

Отмечается, что Тапи в течение всей своей политической карьеры занимал позиции социализма и мультикультурализма, выступал за открытое общество и боролся с националистами в политике.

В феврале 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе новую волну массовой иммиграции из-за активных военных действий в сирийском Идлибе. По его словам, в европейские страны могут направиться до двух миллионов мигрантов.

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