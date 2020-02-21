Президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе новую волну мигрантов. По его словам, это произойдет из-за боевых действий в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.

«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис», — сказал Макрон. Он добавил, что некоторые неправительственные организации оценивают возможное число беженцев в два миллиона. Также лидер призвал к скорейшему проведению четырехсторонней встречи глав Франции, России, Турции и Германии.

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20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли попытку наступления в Идлибе и прорвали оборону сирийской армии в районе селения Найраб. Атаки были отбиты с помощью ВКС России. Кроме того, российские военные заявили, что турецкая артиллерия прекратила оказывать поддержку повстанцам после того, как российская сторона обратила на это внимание. Боевики и сирийские военные понесли потери в живой силе и бронетехнике. Также в результате одного из авиаударов погибли два турецких солдата. В Анкаре сообщили, что удар нанесли ВВС Сирии.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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