ФСБ задержала высокопоставленного менеджера «Газпрома»

Сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Газпром газораспределение Киров» Сергея Камеко по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ). Об этом сообщает кировский портал Newsler.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Камеко был задержан во вторник, 13 апреля, в Московской области. Ему предъявили то же обвинение, что и его заместителю Александру Остапчуку, задержанному ранее.

Собеседник портала добавил, что высокопоставленного менеджера «Газпрома» ознакомили с предварительным обвинением, меру пресечения ему должны избрать 15 апреля. «И мало кто сомневается, что суд сочтет содержание под стражей чем-то чрезмерным в отношении сильно прыткого главы кировского "Газпрома". Даже при всех уверениях задержанного, что не знал о предстоящем задержании, а из Кирова уехал по делам и забыл оповестить о том ближайшее окружение», — пишет Newsler.ru.

В марте портал сообщал, что заместителя Камеко Александра Остапчука отправили в СИЗО. По версии следствия, он получил от представителей одного из застройщиков десять миллионов рублей и построил себе дом со всеми удобствами. Взамен подозреваемый предложил застройщику помощь в рамках своих полномочий, например, в заключении договоров подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ.