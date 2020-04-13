Кадыров пожаловался на «Газпром» и ФСБ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался на компанию «Газпром» и Федеральную службу безопасности (ФСБ), которые, по его словам, потворствуют деятельности «информационно-диверсионной антироссийской» «Новой газеты». Об этом руководитель российского региона написал в своей Telegram-канале.

Кадыров посетовал, что не может объяснить своему народу, почему «фактически государственный» «Газпром» финансирует деятельность газеты, «продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США».

Подобного рода претензии глава Чечни предъявил и ФСБ, упрекнув спецслужбу в том, что она «потворствует деятельности иностранной агентуры» среди журналистов газеты, которая пытается навесить на чеченский народ «ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы».

«Чтобы там не происходило, мы имеем законное право на правду!» — резюмировал Кадыров, не уточнив, какая именно статья «Новой газеты» вызвала его недовольство.

В феврале в Грозном было совершено нападение на журналистку «Новой газеты» Елена Милашину и адвоката Марину Дубровину. Неизвестные мужчины и женщины били их руками и ногами, снимая все на камеру. Милашина специализируется на расследованиях относительно деятельности силовиков в Чечне. Так, в июле 2019-го она опубликовала материал о том, что людей, пойманных в ходе волны массовых задержаний в республике на рубеже 2016-2017 годов, убивали в подвальном помещении казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.

Власти Чечни все подобные обвинения в свой адрес отрицают, называя из лживыми.

В разное время контроль над «Новой Газетой» приписывали различным российским бизнесменам и политикам. «Газпром» в этой связи не упоминался.

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