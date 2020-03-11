Шевченко попросил Кадырова защитить жертв нападения в Чечне

shevchenkomax / Instagram

Журналист и общественный деятель Максим Шевченко обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову по поводу адвоката Марины Дубровиной и корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной, ставших жертвами нападения группы лиц в Грозном. Обращение опубликовано в Instagram.

«Я уверен, что вы возьмете под личную защиту адвоката», — отметил Шевченко, пояснив, что речь идет о гарантиях безопасности и неприкосновенности. Шевченко попросил Кадырова так поступить, даже если он, возможно, не согласен с ее взглядами.

Журналист также подчеркнул, что знает чеченского лидера как человека, который «старается защищать конституционные ценности, закон и порядок» в республике.

По его словам, чеченскому народу хорошо известно, что наличие адвоката, который не боится, позволяет судебному процессу быть объективным и обстоятельным.

Нападение на Милашину и Дубровину было совершено поздно вечером 6 февраля. Они прибыли в столицу Чечни на суд по делу Ислама Нуханова, автора видео о домах соратников главы Чечни. Журналистка заявляла о намерении обратиться с заявлением в Следственный комитет. Она выразила уверенность, что и нападение, и угрозы, поступившие ей ранее, связаны с профессиональной деятельностью.

Елена Милашина специализируется на расследованиях о деятельности силовиков в Чечне. В июле 2019-го журналистка опубликовала материал про убийства людей, пойманных в ходе волны массовых задержаний в республике на рубеже 2016-2017 годов.

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