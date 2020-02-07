Пишущая о Кадырове журналистка раскрыла подробности избиения в Грозном

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, регулярно пишущая о главе Чечни Рамзане Кадырове, раскрыла подробности ее избиения в Грозном. В материале на сайте издания она сообщила, что ее местонахождение, вероятно, вычислили по опубликованной в Facebook фотографии из супермаркета на первом этаже здания гостиницы «Континент».

По словам Милашиной, в Грозный она прилетела 6 февраля и заселилась в «Континент». «В 19:07 в день приезда я сделала ошибку — разместила в фейсбуке фотографию ящика с черемшой», — пишет журналистка.

Она предположила, что нападение на нее было подготовлено «явно на скорую руку». Вечером, вернувшись в гостиницу из кафе, Милашина заметила большую компанию молодых людей, а одна из девушек спросила ее, почему она защищает «ваххабистов, которые убили наших мужей». Ответить ей журналистка не успела.

«Девушка смачно ударила меня кулаком в лицо, толпа как по сигналу дружно повалила нас с Мариной (адвокат Марина Дубровина — прим. «Ленты.ру») на красивый мраморный и, как оказалось, не очень чистый пол. Били как-то по-женски», — вспоминает репортер.

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