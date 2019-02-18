Журналистка «Новой газеты» задержана в аэропорту Амстердама

В аэропорту Амстердама без объяснения причин задержаны корреспондентка «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что у журналистки изъяли телефон. Проводивший задержание полицейские отказались представиться, заявив, что «здесь не Россия, и никто не обязан представляться».

В Амстердаме Милашина и Бахаева планировали встретиться с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

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Милашина получила широкую известность в 2015 году после расследования, в котором утверждалось, что в Ножай-Юртовском районе Чечни 17-летнюю школьницу Луизу Гойлабиеву принуждают выйти замуж за начальника местного ОМВД Нажуда Гучигова, который хотел взять девушку второй женой. После огласки Гойлабиева и ее родственники заявили, что не против свадьбы. Милашина тогда была вынуждена покинуть Чечню из-за опасений за свою жизнь. Позднее она занялась проблемой массовых преследований геев в Чечне.

За профессиональную карьеру Милашина несколько раз получала угрозы и становилась жертвой нападения. В частности, в апреле 2012 года ее жестоко избили и ограбили в подмосковной Балашихе.

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