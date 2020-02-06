На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается, что на женщин напали неизвестные в четверг, 6 февраля, в 23:20 по московскому времени, когда те входили в гостиницу. Мужчины и женщины били их руками и ногами, снимая все на камеру. Пострадавшие фиксируют побои и собираются подавать заявление в полицию.

Обозреватель и адвокат приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, автора видео о домах соратников главы Чечни Рамзана Кадырова.

Милашина специализируется на расследованиях относительно деятельности силовиков в Чеченской республике. Так, в июле 2019-го журналистка опубликовала материал о том, что людей, пойманных в ходе волны массовых задержаний в Чечне на рубеже 2016-2017 годов, убивали в подвальном помещении казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.

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