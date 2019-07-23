Стала известна роль чеченского УФСБ в массовых казнях

К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ. Об этом пишет журналистка Елена Милашина в «Новой газете».

По ее информации, именно УФСБ по Чечне передавало местным силовикам оперативную информацию, на основании которой производились задержания и полицейские спецоперации. Так, в материале говорится, что именно контрразведка в январе 2017-го передала полиции сведения на ранее судимого жителя селя Курчалой Узум-Хаджи Мадаева и Имрана Дасаева. Последний вместе с двоюродным братом Адамом, предположительно, был участником незаконного вооруженного формирования (НВФ).

После уничтожения четырех участников реального НВФ и поимки обоих Дасаевых глава Чечни Рамзан Кадыров, как напоминает газета, отчитался о задержании «более 50 участников» бандподполья, однако в их делах, по утверждению издания, есть «много признаков многомесячной фальсификации». «Почти все задержанные, которые дожили до уголовного дела и суда, были схвачены хаотично», — пишет Милашина, отмечая, что многие из подозреваемых знакомились друг с другом уже после задержания. Все они дали признательные показания, расписавшись на пустых листах бумаги, подчеркивает журналистка.

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Адама Дасаева «Новая» еще в июле 2017 года включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне. По сведениям издания, он был задушен в казарме полицейского полка в Грозном. В публикации от 23 июля 2019-го говорится, что мужчина, вероятно, был участником бандподполья и причастен к убийству сотрудника вневедомственной охраны в октябре 2016-го.

В составленный журналистами перечень тогда вошли 27 жителей Чечни, которые были пойманы в ходе массовых задержаний, начавшихся в декабре 2016-го, и стали жертвами внесудебных казней 25-26 января 2017-го. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что правоохранительные органы уже опровергали изложенную в материале информацию, и отметил, что газета ссылалась на неназванные источники.

Публикация вышла спустя несколько месяцев после статьи, посвященной преследованию геев чеченскими властями. Рамзана Кадырова вопрос о репрессиях в отношении секс-меньшинств в Чечне рассмешил.

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