Пишущая о Кадырове журналистка обратится в СК из-за нападения в Грозном

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, регулярно пишущая о главе Чечни Рамзане Кадырове, обратится в Следственный комитет из-за нападения в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости.

Милашина намерена подать заявление в понедельник, 17 февраля. Она отметила, что и нападение, и угрозы, которые поступили ранее, связаны с профессиональной деятельностью.

Журналистка добавила, что нападавшие не скрывали своих лиц, и происшествие было снято на видеокамеры, установленные в гостинице.

Ранее сообщалось, что на редакционную почту «Новой газеты» пришло письмо с угрозой убийства в адрес Милашиной. Почтовый адрес был зарегистрирован в Mail.ru на имя Анны Иконниковой. Женщина с таким именем является администратором сообщества «Подвал Кадырова» во «ВКонтакте».

На Милашину и адвоката Марину Дубровину напали 7 февраля в Грозном. Неизвестные мужчины и женщины били их руками и ногами, снимая все на камеру.

Елена Милашина специализируется на расследованиях относительно деятельности силовиков в Чечне. Так, в июле 2019-го журналистка опубликовала материал о том, что людей, пойманных в ходе волны массовых задержаний в республике на рубеже 2016-2017 годов, убивали в подвальном помещении казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. Кроме того, она активно освещала тему теракта в школе в Беслане.

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