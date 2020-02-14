Пишущей о Кадырове журналистке пришло письмо с угрозой убийства

На редакционную почту «Новой газеты» пришло письмо с угрозой убийства в адрес журналистки Елены Милашиной, регулярно пишущей о главе Чечни Рамзане Кадырове. Издание привело выдержки из письма.

Отмечается, что почтовый адрес был зарегистрирован в Mail.ru на имя Анны Иконниковой. Женщина с таким именем является администратором сообщества «Подвал Кадырова» в социальной сети «ВКонтакте», отмечает издание. За несколько часов до отправки письма, угрозы были опубликованы в этой группе. «Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе — тебе крышка. И мы приведем смертный приговор в отношении тебя!» — говорится в письме.

На Милашину и адвоката Марину Дубровину напали 7 февраля в Грозном. Неизвестные мужчины и женщины били их руками и ногами, снимая все на камеру.

Елена Милашина специализируется на расследованиях относительно деятельности силовиков в Чечне. Так, в июле 2019-го журналистка опубликовала материал о том, что людей, пойманных в ходе волны массовых задержаний в республике на рубеже 2016-2017 годов, убивали в подвальном помещении казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. Кроме того, она активно освещала тему теракта в школе в Беслане.

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