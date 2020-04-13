Кадыров извинился через два часа после жалобы на «Газпром» и ФСБ

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за то, что «на эмоциях» перепутал «Новую газету» с радиостанцией «Эхо Москвы». Ранее он пожаловался на компанию «Газпром» и Федеральную службу безопасности (ФСБ), которые, по его мнению, потворствуют «Новой газете» в ее «информационно-диверсионной антироссийской» деятельности. Свои извинения глава республики опубликовал через два часа после жалобы на «Газпром» и ФСБ в Telegram-канале.

«Надеюсь поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — отметил Кадыров.

Ранее глава республики упрекнул ФСБ в том, что служба «потворствует деятельности иностранной агентуры» среди журналистов «Новой газеты», которая пытается навесить на чеченский народ «ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы», а «Газпрому» предъявил претензию, связанную с финансированием издания.

Три дня назад, 10 апреля, Кадыров извинился за нецензурные высказывания в адрес ингушей и объяснил, что эти слова вырвались из-за сильных эмоций. Он отметил, что «неаккуратно выразился, когда говорил про недругов».

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