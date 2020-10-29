«Газпром» заподозрили в восьмикратно завышении оборудования для своих строек

Налоговики выявили случай восьмикратного завышения стоимости оборудования в ходе поставок на стройку «Газпрома». Закупки осуществлялись через посредников, связанных с персоналом компании, пишет «Интерфакс».

В сообщении агентства отмечается, что подробности схемы раскрыл Арбитражный суд города Москвы, где «Газпром» пытался обжаловать решение Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по итогам налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость компании за первый квартал 2017 года.

Претензии вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства компании «Энергофинстрой», специализирующейся на производстве оборудования электрохимической защиты. Предприятие получило за него 248 миллионов рублей, а компания «Газпром инвест Юг» заплатила посреднику — организации «Промтехпроект», через которую шла закупка — 2,266 миллиарда рублей. При том что, как говорится в материалах дела, «оборудование [было — прим. «Ленты.ру»] реализовано и доставлено на объекты строительства ПАО "Газпром" ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем»". В деле также отмечается, что «согласно товаросопроводительным документам, поставка оборудования не осуществлялась заводом-изготовителем, а также организациями, участвующими в организованной ПАО "Газпром" многостадийной схеме уклонения от налогообложения».

Решение налоговой инспекции, которая признала неправомерными действия «Газпрома» по завышению сумм НДС, принятых к вычету, признано законным. Какова общая сумма налоговых санкций, в материалах дела не говорится. Как пишет агентство, упоминается только, что цена реализации товара «Газпрома» возросла на 2,017 миллиарда рублей.