Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за осложнений после заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости в четверг, 29 октября.
Накануне глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о тяжелом течении болезни у Мустафина. По его словам, у 61-летнего градоначальника обнаружили обширное поражение легких.
По данным агентства «Башинформ», Мустафин умер «после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью».
Ульфат Мустафин возглавил мэрию Уфы в октябре 2018 года.
В 2003 году стал руководителем финансово-хозяйственного управления в Администрации президента Башкирии. В 2010-2013 годах работал в Приуральском управлении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору. После этого и до назначения на должность мэра работал в компании «Газпром».