Двое заключенных сбежали из российской колонии

Двое осужденных сбежали из колонии-поселения №3 в Волгограде. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на слова сотрудников УФСИН по региону.

По информации издания, один из преступников отбывал наказание в исправительном учреждении за сексуальную связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а второй получил срок за кражу. Отмечается, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации.

Согласно материалу, заключенный, обвиненный в педофилии, 30 апреля выпрыгнул из окна больницы, где находился на стационарном лечении с 23 апреля. Второй преступник сбежал с производственного объекта, где работают осужденные.

«В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и полиции организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

12 октября 2020 года стало известно, что в Иркутской области из колонии сбежали двое российских заключенных. Сотрудники регионального ГУФСИН обнаружили во время вечерней проверки отсутствие Дениса Чернышова, отбывавшего наказание за совершение особо тяжкого преступления. Второй заключенный сбежал еще 21 августа с участка колонии-поселения при ИК №15 в Ангарске. Беглеца зовут Николай Грачев, ему 61 год. Ранее он был неоднократно судим.