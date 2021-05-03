Задержанный ФСБ адвокат Павлов обжаловал решение суда

Российский адвокат Иван Павлов, задержанный сотрудниками ФСБ и обвиняемый в разглашении тайны, обжаловал решение Басманного суда Москвы. Об этом рассказал его правозащитник Александр Мелешко, передает ТАСС.

Адвокат прокомментировал обвинение Павлова. Он отметил, что защитники советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова не передавали в СМИ информационные сводки. Указывались лишь факты, когда в отношении работника издания были совершены незаконные действия. Правозащитники вели дело, соблюдая все требования статьи 161 УПК РФ, согласно которой запрещено разглашение данных предварительного расследования. Таким образом, заключил Мелешко, вся предоставляемая информация не была «тайной следствия».

Ранее адвокату Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Задержанному юристу нельзя общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и интернетом.

О задержании Павлова стало известно 30 апреля. Его обвинили по статье 310 («Разглашение данных предварительного расследования») УК РФ. В Следственном комитете России заявили, что он без согласия следователя передал газете «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого.