Суд избрал меру пресечения задержанному ФСБ адвокату Павлову

Суд избрал задержанному сотрудниками ФСБ адвокату Ивану Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает ТАСС.

Юристу, занимавшемуся делом советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова, запретили общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и интернетом.

30 апреля Павлова задержали, предъявив ему обвинение по статье 310 («Разглашение данных предварительного расследования») УК РФ. В Следственном комитете России утверждают, что он без согласия следователя передал журналистам газеты «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разместил документ в интернете.

За это адвокату грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Юрист не признал вину.

Иван Павлов защищает в суде бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. 30 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста обвиняемому, несмотря на задержание его защитника.

Также Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией. Одним из его подзащитных был 77-летний ученый Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвиняла в госизмене. Он скончался 29 апреля от болезни, о чем Павлов сообщил на своей странице в Facebook.