Задержанный ФСБ адвокат Павлов не признал вину после предъявления ему обвинения

Задержанный сотрудниками ФСБ адвокат Иван Павлов не признал свою вину после предъявления ему обвинения в разглашении данных предварительного следствия. Об этом сообщает ТАСС.

Основанием для возбуждения уголовного дела против юриста стало то, что он передал газете «Ведомости» постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу о госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова и сообщил прессе о секретном свидетеле в этом деле. Об этом рассказал адвокат, видео публикует URA.RU в своем Telegram-канале.

На кадрах Павлов рассказывает о сути обвинений. У него в результате обыска изъяли материалы по делу Сафронова, которые содержат адвокатскую тайну. Он возражал против действий силовиков.

Следственный комитет России, который занимается расследованием дела против адвоката, просит Басманный суд Москвы вынести решение об избрании юристу меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В своем ходатайстве следователь просит запретить обвиняемому общаться со свидетелями, использовать средства связи и интернет.

Павлову грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Такое наказание предусматривает статья 310 УК России («Разглашение данных предварительного расследования»).

О задержании защитника стало известно ранее 30 апреля. Также ФСБ провела обыск в номере московской гостиницы, где он остановился, у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге и местном офисе организации.

Павлов также представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией. Одним из его подзащитных был 77-летний ученый Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвиняла в госизмене. Он скончался 29 апреля от болезни, о чем Павлов сообщил на своей странице в Facebook.