Находящемуся в розыске бывшему депутату Госдумы вынесли заочный приговор

Мосгорсуд вынес заочный приговор бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Валерию Панову, находящемуся в международном розыске. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в пособничестве превышению должностных полномочий.

Его заочно обвинили и арестовали в 2015 году. Панов стал фигурантом уголовного дела в отношении бывших сотрудников антикоррупционного главка МВД, среди которых был начальник управления генерал Денис Сугробов. Позже его признали виновным в организации преступного сообщества, превышении полномочий, провокациях к совершению преступлений и приговорили к 12 годам.

Следствие считает, что Панов был агентом подчиненных Сугробова и помог им вынудить немецкого бизнесмена заключить невыгодную сделку.

Панов был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов.