Российский подросток устроил смертельное ДТП за рулем «семерки»

15-летний подросток за рулем ВАЗ-2107 устроил смертельное ДТП, он выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. Видео с ДТП опубликовал НТВ.

На кадрах заметно, насколько сильно повреждена в результате аварии «семерка», за рулем которой находился несовершеннолетний. Мальчик не справился с управлением и врезался в Mercedes. Авария случилась возле села Родниково.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, как подросток оказался за рулем автомобиля.

18 апреля в Новочеркасске произошла авария с участием шести подростков. Молодые люди отмечали день рождения, пили алкоголь и потом сели в машину. За рулем был школьник 2007 года рождения, автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Пять человек погибли на месте, один был доставлен в реанимацию в состоянии средней тяжести, позже он скончался. Одна из погибших девочек, которой было 14 лет, незадолго до смерти отправила другу аудиосообщение и рассказала, что авто ехало со скоростью 160 километров в час.