Россия
 
Последние новости
Глава СВР заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией
Российский депутат обвинил в нападении на казанскую школу стрелялки и «Дедпула»
Троих российских подростков отдадут под суд за подготовку к терроризму
Затерянная десятки лет назад деревня появилась из-под воды
«Воронка на хвост» позволит российскому Ми-28НМ сбивать самолеты
Сотрудница отеля обокрала постояльцев ради дорогостоящего отдыха на островах
На Украине задержали россиянина из «Правого сектора»
Школа запретила лысеющей ученице носить головные уборы и вызвала протест у детей
Защищавшему полковника СКР адвокату заменили условный срок на реальный
Россия объяснила вывоз украинцев из Непала
Новости партнеров

Российский подросток устроил смертельное ДТП за рулем «семерки»

Перейти в «Мою Ленту»

15-летний подросток за рулем ВАЗ-2107 устроил смертельное ДТП, он выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. Видео с ДТП опубликовал НТВ.

На кадрах заметно, насколько сильно повреждена в результате аварии «семерка», за рулем которой находился несовершеннолетний. Мальчик не справился с управлением и врезался в Mercedes. Авария случилась возле села Родниково.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, как подросток оказался за рулем автомобиля.

18 апреля в Новочеркасске произошла авария с участием шести подростков. Молодые люди отмечали день рождения, пили алкоголь и потом сели в машину. За рулем был школьник 2007 года рождения, автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Пять человек погибли на месте, один был доставлен в реанимацию в состоянии средней тяжести, позже он скончался. Одна из погибших девочек, которой было 14 лет, незадолго до смерти отправила другу аудиосообщение и рассказала, что авто ехало со скоростью 160 километров в час.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Крыму подросток за рулем «семерки» устроил ДТП и погиб
14-летний школьник устроил смертельное ДТП на российской трассе
Опубликованы разговоры пьяных российских подростков перед ДТП с пятью погибшими