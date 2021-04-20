Опубликованы разговоры пьяных российских подростков перед ДТП с пятью погибшими

Последние разговоры пьяных подростков, которые погибли в ДТП в Новочеркасске, появились в сети. Их опубликовал Telegram-канал «Don Mash».

В своем последнем голосовом сообщении 14-летняя Полина признается в любви своему собеседнику и рассказывает, что едет со скоростью 160 километров в час. «Чисто 160 ***** [едем] . Если мы ***** [разобьемся], то я тебя любила», — говорила девушка.

Всю ночь компания подростков нарушала правила и отправляла сообщения друзьям. В 4:30 единственному выжившему, Максиму, позвонила мама и попросила возвратиться домой.

Уже через пять минут машина врезалась в дерево. По информации «Don Mash», местные жители давно жаловались на состояние дороги в районе, где произошла авария. После ДТП ямы на дороге начали ремонтировать.

Ранее автомобиль под управлением подростка попал в ДТП. В салоне машины находились шесть человек. Пятеро из них погибли на месте, один пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести, врачи прогнозов не дают. Компания отмечала день рождения. Все они пили алкоголь, а после этого сели в машину.