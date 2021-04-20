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Пять человек погибли в ДТП с легковушками в российском регионе

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Пермском крае в Красновишерском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «112». В результате ДТП скончались четверо мужчин и одна женщина.

В МВД по региону «Комсомольской правде» сообщили, что происшествие случилось 20 апреля около 12:00. Столкнулись две легковушки — ВАЗ-2114 и Toyota.

Ранее автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Новочеркасске. В салоне машины находились шесть человек. Пятеро из них погибли на месте, один пострадавший, также ребенок, находится в реанимации в состоянии средней тяжести, врачи прогнозов не дают.

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