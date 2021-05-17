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14-летний школьник устроил смертельное ДТП на российской трассе

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

14-летний российский школьник сел за руль автомобиля и устроил смертельное ДТП на трассе в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону передает РИА Новости.

Авария произошла в ночь на понедельник, 17 мая, на десятом километре автодороги Каргала-Архангеловка. Кроме несовершеннолетнего водителя в салоне автомобиля «Лада Гранта» находилось еще два подростка.

«В результате ДТП 12-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и 15-летний пассажир автомобиля с различными травмами тела были госпитализированы в больницы Оренбурга», — сообщили полицейские.

Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, при которых подросток сел за руль.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Новочеркасске, в котором погибли шесть подростков. За рулем был школьник 2007 года рождения, автомобиль на большой скорости врезался в дерево.

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