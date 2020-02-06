В российском регионе произошло одновременно семь аварий с 29 автомобилями

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В районе Красноярска из-за сильного тумана произошло одновременно семь аварий с участием 29 автомобилей. Об этом сообщил ТАСС.

Массовое ДТП произошло на 14-м километре автодороги «Глубокий обход города Красноярска», причиной аварии стал сильный туман. Движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.

За медицинской помощью обратились два человека. Одного из них осмотрели и отпустили, у второго обнаружили порезы и ушибы, он будет лечиться амбулаторно.

11 декабря на 9-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де Фриз произошла авария с участием 48 машин. Пострадали 12 человек, двоих из них госпитализировали.

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