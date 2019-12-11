Число пострадавших в ДТП с полусотней автомобилей россиян выросло

Число пострадавших в массовом ДТП в пригороде Владивостока увеличилось с семи до 12 человек. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, передает РИА Новости.

Отмечается, что один из госпитализированных в состоянии средней тяжести, второй — в тяжелом.

Всего врачи осмотрели 48 человек. Десять из них получили ушибы и ссадины.

Об аварии стало известно ранее 11 декабря. Изначально сообщалось о 15 пострадавших автомобилях, однако позднее стало известно, что в ДТП попали 48 машин. Авария произошла в районе 9-го километра автодороги Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз.

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