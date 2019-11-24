Массовая авария из-за покрывшейся льдом российской трассы попала на видео

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На трассе между Читой и Хабаровском произошло массовое ДТП из-за сильного гололеда и снега. Видео аварии в воскресенье, 24 ноября, опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах, снятых регистратором в одной из машин, видно, что несколько автомобилей уже стоят на трассе из-за аварии, один из них — в кювете. Затем две машины входят в поворот, начинают объезжать остановившуюся на дороге фуру, теряют управление на скользкой дороге, после чего одна из них уходит от столкновения с авто, из которого ведется съемка, а вторая врезается в него. От лобового удара машина скользит и, судя по звуку, сталкивается с автомобилем, находящимся сзади.

Всего 20 секунд спустя в машину влетает еще один автомобиль, потерявший управление на том же повороте. За мгновение до сильного удара, люди успевают выбежать из автомобиля.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Снятый на видео участок трассы находится возле села Аур, в 40 километрах от Биробиджана.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области фура столкнулась с микроавтобусом, погибли шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. Причиной стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.

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