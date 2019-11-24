В Оренбургской области в ДТП с фурой погибли пятеро

В Оренбургской области фура столкнулась с микроавтобусом, в результате аварии погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Также известно о трех пострадавших, которых госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают специалисты. По предварительным данным, на 15 километре трассы Оренбург — Акбулак фура столкнулась с минивэном Hyundai, после чего минивэн загорелся. Авария случилась в районе поселка Чистый, который находится в 17 километрах от Оренбурга.

Ранее в ноябре семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье. Водитель микроавтобуса Hyundai, который перевозил пассажиров, столкнулся с грузовиком Shacman.

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