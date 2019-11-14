Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.

Авария произошла на трассе «Чита — Забайкальск». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai, который перевозил пассажиров, столкнулся с грузовиком Shacman, стоявшим на обочине дороги. После удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с еще одним грузовиком.

Все погибшие — пассажиры микроавтобуса. По данным краевого Минздрава, два человека находятся в стационаре.

Это уже вторая крупная автокатастрофа в Агинском районе за сутки, отмечает агентство. Вечером в среду, 13 ноября, там столкнулись автомобили Honda и Lexus. Четыре человека погибли, трое пострадали.

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