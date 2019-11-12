Стендап-комик из Татарстана попал в ДТП и скончался

Участник КВН и стендап-комик из Татарстана Ильяс Хасанов умер в больнице из-за травм, полученных в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла в пятницу, 8 ноября на 924-м километре автодороги Москва — Уфа. Машина, в которой находился Хасанов, столкнулась с автомобилем КамАЗ, следовавшим впереди нее. Согласно предварительным данным, водитель легковой машины не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и безопасную дистанцию.

Хасанов с коллегами возвращались из Казани в Набережные Челны после полуфинала Татарской лиги. Вместе с комиком в машине находилась основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, которая также погибла. Кроме них, в автомобиле был звукорежиссер лиги Руслан Тюпа, редактор лиги и ведущий Руслан Харисов и администратор лиги Катя Захарова. Сообщается, что Тюпа попал в реанимацию, а Харисов и Захарова также получили травмы.

Ильяс Хасанов участвовал в таких передачах, как «Comedy Баттл», «Рассмеши комика», «Stream stand up». Кроме того, он организовал стендап-клуб в Набережных Челнах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!