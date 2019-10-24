Умер один из авторов «Голубого огонька»

Умер один из создателей телепрограммы «Голубой огонек» — композитор Константин Титар, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, 80-летний музыкант скончался в своей студии в Подмосковье.

Он умер 23 октября в Королеве в доме, где и находилась звукозаписывающая студия. Мужчину обнаружила поэтесса, с которой композитор должен был работать над выпуском нового диска. Приехавшие на место врачи скорой помощи лишь констатировали его смерть.

По словам родственников Титара, он категорически отказывался от посещения больницы — композитор утверждал, что точно проживет не меньше 99 лет, как его мать.

Титар — выпускник музыкальной академии имени Гнесиных, долгое время работал музыкальным редактором музыкальной редакции Центрального телевидения СССР. При его участии были созданы такие передачи, как «Голубой огонек», «Утренняя почта» и «Вечерние мелодии». Два года он руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР.

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