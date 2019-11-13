«Мост глупости» нанес двойной удар

В Санкт-Петербурге автобус застрял вслед за «Газелью» под легендарным «Мостом глупости» на Софийской улице и попал на видео. Ролик появился в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как автобус пытается проехать под низким мостом, игнорируя уже застрявшую под ним «Газель». В результате автобус также застревает. «Приехали! И один, и второй застряли», — говорит автор ролика за кадром.

«Это уже высший пилотаж, такого там еще не было», — написал в комментариях к видео пользователь Игорь Рябцев.

В Twitter-аккаунте моста уточняется, что автобус стал 174-м застрявшим.

В сентябре под «Мостом глупости» проехала «Газель» и не получила никаких повреждений. Один из пользователей сети написал, что «проклятие снято». «Газелька, которая смогла!» — отметил второй.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru