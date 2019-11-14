Князь Романов попал в ДТП в России

Князь Георгий Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге, куда он прибыл для участия в VIII Международном культурном форуме. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.

Авария произошла на Синопской набережной. Микроавтобус, в котором князь находился со своими помощниками, вылетел с дороги и перевернулся. Причины происшествия устанавливаются.

«По предварительным сведениям, слава богу, никто не пострадал», — сообщил Закатов.

После инцидента Георгий Романов был доставлен в больницу для проведения необходимых исследований. По данным издания, потомок дома Романовых уже сообщил своей матери о случившемся.

«Меня уберег Господь», — сказал Романов в комментарии изданию «Царьград».

Князь Георгий — потомок дома Романовых по линии матери. Он родился 13 марта 1981 года в Мадриде в семье принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Владимировны Романовой. Часть монархистов признают его наследником главы российского императорского дома.

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