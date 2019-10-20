Названа цель визита князя Романова в Крым

Князь Георгий Романов приехал в Крым с визитом, чтобы поддержать воссоединение полуострова с Россией, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич. Его цитирует РИА Новости в воскресенье, 20 октября.

По словам Пилькевича, визит князя должен послужить напоминанием международному сообществу о том, что Крым исторически и юридически принадлежит России. Во время посещения полуострова Романов примет участие в международной конференции.

16 октября князь Георгий Романов стал председателем управляющего совета фонда продовольствия «Русь», занимающегося раздачей продуктов социально незащищенным слоям населения, в том числе пенсионерам и малоимущим семьям с детьми.

Князь Георгий — потомок дома Романовых по линии матери. Он родился 13 марта 1981 года в Мадриде в семье принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Владимировны Романовой. Часть монархистов признает его наследником главы российского императорского дома.

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