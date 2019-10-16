Раздачу еды в России поручили великому князю

Председателем управляющего совета фонда продовольствия «Русь», специализирующегося на промышленном фудшеринге, стал наследник Дома Романовых великий князь Георгий Михайлович Романов, говорится в сообщении фонда.

Организация занимается раздачей продуктов социально незащищенным слоям населения в России, в том числе пенсионерам и малоимущим семьям с детьми.

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Как подчеркнули в пресс-службе, о назначении объявлено в канун Всемирного дня продовольствия ООН, который отмечается 16 октября. По данным фонда, с момента основания в 2012 году его сотрудники спасли от уничтожения 30 тысяч тонн пригодных к употреблению товаров. Помощь получали около 150 тысяч человек ежемесячно. В сообщении фонд призвал изменить законодательство, чтобы ретейлерам было выгоднее передавать продукты и товары первой необходимости на благотворительность, а не выбрасывать на свалку.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать налоги на прибыль и НДС с товаров с истекающим сроком годности, если торговые сети передали их на благотворительность. Сами продавцы готовы отдавать такую еду в больницы, поликлиники и хосписы. В настоящее время, по данным организации, в России ежегодно отправляют на свалку порядка 700 тысяч тонн продуктов из торговых сетей. Это происходит в том числе потому, что раздача продуктов питания не прописана в законах.

Георгий Романов — потомок российского царского рода по линии своей матери Марии Романовой — жены принца Прусского Франца Вильгельма. Мария Романова приходится внучкой великого князя Кирилла Владимировича Романова — двоюродного брата Николая II. Кирилл Романов в эмиграции провозгласил себя императором, но с этим не согласилась большая часть императорской семьи, в том числе вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Николая II.

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