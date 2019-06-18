Больных и бездомных россиян захотели накормить почти просроченной едой

Ретейлеры готовы отдавать еду с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения: больницы, поликлиники, хосписы, передает РИА «Новости» со ссылкой на члена комиссии Совета по правам человека при президенте (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров.

По его словам, если продукт, чей срок действия закончится через день-три, передать в социальные учреждения, то «немножко сократятся расходы на содержание тех же стариков, инвалидов, детей и прочих, даже бездомных детей».

Бобров считает, что можно отдавать продукты и в последний день срока годности, если их точно сразу съедят. Также член СПЧ отметил, что за счет этого будет меньше отходов, которые приходится перерабатывать или сжигать.

Ранее в июне Роспотребнадзор предложил ввести запрет на уничтожение продуктов, пригодных в пищу. Россельхознадзор назвал эту идею глупостью.

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