В России нашли способ разгрузить свалки

Минпромторг подготовил законопроект о вторичной переработке продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов, который позволит не отправлять на свалку продукты питания с истекшим сроком годности, пишут «Известия».

Документ направлен на согласование в правительство. Как объяснил замглавы министерства Виктор Евтухов, главная задача законопроекта — снижение количества отходов. Ведь зачастую истечение срока годности не значит, что продукты нельзя использовать.

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По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сейчас в России на свалку в год отправляют порядка 700 тысяч тонн продуктов из торговых сетей. Использовать их для другого производства запрещено законодательством.

В ассоциации объяснили, что если инициатива Минпромторга пройдет и будет принята, то она коснется тех категорий продуктов, которые сохраняют безопасность и пищевую ценность. Это, например, соль, некоторые виды консервированной продукции и сухофруктов, а также правильно хранящийся хлеб. Их можно использовать, например, в изготовлении кормов для животных.

Как указали в ведомстве, в ходе дальнейшей проработки инициативы предполагается определить, что такое «вторичные ресурсы». Надо будет создать их перечень и критерии, которые позволяют использовать продукты во вторичной переработке.

Ранее сообщалось, что АКОРТ предложила не взимать налоги на прибыль и НДС с товаров с истекающим сроком годности, если торговые сети передали их на благотворительность. Сами продавцы готовы отдавать такую еду в больницы, поликлиники и хосписы.

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