Массовое ДТП с участием нескольких десятков машин сняли на видео

Авария с участием нескольких десятков автомобилей произошла в Приморском крае. Видео с места происшествия опубликовано на YouTube-канале «Crime Prymorye».

По информации портала Vladnews, массовое ДТП произошло на трассе поселок Новый – Де-Фриз – Седанка в примерно 25 километрах от Владивостока. По предварительной информации, участниками аварии стали более 15 автомобилей, однако очевидцы сообщают, что столкнулись более 50 машин.

В Госавтоинспекции сообщили, что движение на трассе из-за аварии перекрыто. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!